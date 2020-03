Coronavirus, infermiera positiva lascia la quarantena per andare dal padre malato. Denunciata

SAN GIMIGNANO (SIENA) – Una donna, infermiera di San Gimignano (Siena) risultata positiva al coronavirus e per questo in quarantena, è uscita dalla propria abitazione per andare in quella dei genitori dove si trova il padre, anch’egli positivo al virus, mentre la madre, positiva pure lei, è ricoverata in ospedale.

Avvisati dell’accaduto, i carabinieri sono intervenuti con una pattuglia che ha proceduto con l’identificazione della donna, che è stata denunciata.

A spingere la donna ad uscire di casa violando la quarantena sarebbero le condizioni di salute del padre, definite preoccupanti. Per questo, fanno sapere all’Ansa i carabinieri di Siena, la posizione della donna sarà valutata attentamente dalla magistratura, potendo sussistere lo stato di necessità.

L’infermiera era stata segnalata ai carabinieri, che hanno attivato un controllo perché vista lasciare la propria abitazione, nonostante la quarantena. (Fonte: Ansa)