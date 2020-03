ROMA – Massimo Galli è infettivologo e primario dell’ospedale Sacco di Milano nonché docente all’Università di Milano. L’esperto è intervenuto al programma 24Mattino su Radio 24 ed ha definito “fantascienza” la possibilità che torni tutto come prima già dalla prossima settimana, dopo lo stop imposto dal governo nelle cosiddette zone rosse, le aree più colpite dall’epidemia, ed anche le nuove misure decise in queste ore come la chiusura delle scuole in tutta Italia.

Galli ha sottolineato: “Non credo che una situazione con queste caratteristiche si normalizzi al punto da tornare a breve alla normalità. Mi auguro di sbagliarmi, ma dovremo gestire questo virus per un periodo non così breve da poter far finta di niente a breve scadenza”.

Galli spiega che la “preoccupazione maggiore è che non c’è capienza negli ospedali per le persone che stanno bene pur essendo positive al virus e sono avviate all’isolamento a casa. L’isolamento domiciliare non è garanzia di contenimento del problema. Il rischio è che il problema diventi ciclico. Non so se basteranno gli spazi dell’ospedale militare di Milano” che sono stati allestiti per le persone positive al virus, ma che non necessitano ancora o che non hanno più bisogno di ricovero.

Il docente e medico conclude: “Dobbiamo prepararci a ciò che può ancora succedere. In Lombardia abbiamo bisogno di tutte le risorse e strutture possibili, nessuno può permettersi di non scendere in campo”.

Fonte: FanPage, Radio 24