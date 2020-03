Coronavirus, insegnante positiva ad Agropoli. Chiuso il liceo

ROMA Ad Agropoli, Salerno, una insegnante è risultata positiva al coronavirus.

La conferma è arrivata dal sindaco Adamo Coppola, che ha disposto a fini cautelativi la chiusura del liceo dove la donna lavora.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, era stata di recente a Parma a fare visita ad una parente.

“Quasi certamente – ha spiegato il sindaco – il suo viaggio a Parma durante il periodo del Carnevale l’ha messa in contatto con persone che avevano il virus e, tornando a metà settimana scorsa ad Agropoli, tra l’altro nel periodo in cui le scuole erano chiuse, ha comunque girato la città. Abbiamo contattato tutte le persone che sono state in contatto con lei, ed andranno ora in isolamento. Anche a loro verrà effettuato il tampone, sperando che i risultati siano negativi. Per quanto riguarda il liceo nonostante lei non sia stata a scuola in questo periodo in quanto chiusa, abbiamo deciso di chiudere lo stesso liceo, e solo questo, in maniera precauzionale. C’è un monitoraggio costante e dunque si può stare assolutamente tranquilli”.

Napoli, autopsia chiarirà la morte del 47enne

Sarà l’autopsia che potrebbe essere disposta dall’autorità giudiziaria a chiarire le cause della morte di un 47enne napoletano, deceduto oggi nella zona di Piazza Nazionale, rientrato una quindicina di giorni fa da un soggiorno in Egitto e aveva manifestato successivamente difficoltà respiratorie e febbre. La salma dell’uomo – che soffriva di disturbi nella respirazione per una sarcoidosi polmonare – è stata posta dai carabinieri a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo, si apprende, non avrebbe avuto contatti con le persone rimanendo in casa. Oggi le condizioni si sono aggravate e, malgrado l’intervento del ‘118’, l’uomo è deceduto. Cautela sulla vicenda è stata manifestata dalle autorità sanitarie.

Fonte: FanPage, Ansa.