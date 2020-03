ROMA – Come gli altri virus, anche il Sars-CoV2 – questo il suo nome scientifico – dovrà ridurre la sua potenza virale per poter poter sopravvivere. “Il coronavirus si indebolirà col passare del tempo e diventerà meno contagioso. E’ l’unica maniera che ha per sopravvivere. E il virus ha questa intelligenza”, spiega a La Stampa Elisa Vicenzi, virologa e capo della ricerca al San Raffaele di Milano.

La sua esperienza sul campo, prima con la Sars poi con la febbre suina, conferma come per durare il virus deve attenuare la sua forza. La ricerca in cui è coinvolta (finanziata apposta per l’emergenza da Dolce & Gabbana) è importante perché mira a sviluppare le nostre conoscenze sull’immunità innata degli esseri umani.

“Vogliamo approfondire il ruolo dell’immunità innata, che è costituita da molte componenti sia cellulari sia del sangue e di altri tessuti e fluidi corporei, ed è la prima difesa dell’organismo contro i virus. Si tratta di un sistema che agisce rapidamente, a differenza dell’immunità specifica dei linfociti che per produrre anticorpi impiegano settimane. Il nostro progetto si concentra su alcune molecole dell’immunità innata, scoperte dal Professor Mantovani, e considerate antenati degli anticorpi, che potrebbero prevenire l’infezione del coronavirus”. (fonte La Stampa)