Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, martedì 1 dicembre: 19.350 nuovi casi e 785 vittime. I guariti (27.088) superano i positivi.

Coronavirus in Italia, sono 19.350 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute illustrati da Gianni Rezza dell’Iss in conferenza stampa.

Sono stati effettuati 182.100 tamponi, oltre 50 mila più di ieri, lunedì 30 novembre. La percentuale di positività è intorno al 10%, ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa sulla situazione epidemiologica.

Le vittime sono 785. “Purtroppo sappiamo che è ultimo indicatore a calare – ha commentato Rezza – è naturale che abbiamo una scia così lunga”. Con 27.088 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi calano leggermente a 779.945 , ossia 8.526 in meno rispetto a ieri. Il totale dei morti da Covid-19 sale a 56.361.

Coronavirus in Italia, 785 decessi. Le cifre regione per regione

Il numero totale dei casi è di 1.620.901 dall’inizio della pandemia. Dei 785 morti di oggi 249 vengono dalla Lombardia, 107 dal Veneto, 64 da Piemonte e Lazio, 52 dall’Emilia Romagna e 48 dalla Campania.

La regione più colpita è la Lombardia con 4.048 casi, seguita da Veneto (2.535), Lazio (1.669), Puglia (1.659), Piemonte (1.617), Emilia Romagna (1.468) e Sicilia (1.399).

Malgrado questi dati, i numeri del coronavirus in Italia, “rispetto a una o due settimane fa situazione in miglioramento. Non vuol dire che sia di tutta tranquillità, tutt’altro”. A dirlo è ancora Gianni Rezza al punto stampa.

“Casi di reinfezione sporadici”

Rezza ha parlato anche dei casi di reinfezione da Covid: “Sono stati segnalati dei casi di reinfezione ma sono sporadici, è un fenomeno che esiste ma che sembra molto raro. Il punto è che studi iniziali avevano evidenziato un abbassamento dei livelli anticorpali nel corso del tempo e una tendenza alla negativizzazione, altri studi dopo hanno invece dimostrato che anticorpi resistono nel tempo ma risultati dipendevano da metodo usato. Quindi non ci sono studi definitivi, però sembra che ci sia riposta anticorpale”.

Calano le terapie intensive e i ricoveri

Sono 3.663 i pazienti in terapia intensiva, in calo di 81 unità rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono ora 32.811, in calo di 376 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 743.471, in calo di 8.069 rispetto a ieri.

Numero guariti quasi uguale al numero degli attualmente positivi

l numero di dimessi o guariti hanno raggiunto quello degli attualmente positivi da coronavirus. Stando ai dati del nuovo bollettino del ministero della Salute gli attualmente positivi oggi in Italia sono 779.945, mentre i guariti sono 784.595, con una differenza di appena 4.650 casi (fonte: Ansa, Leggo, Repubblica).