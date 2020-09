Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore aumentano i casi: oggi sono 1.616 casi, ieri erano 1.597. I dati del ministero della Salute.

Coronavirus in Italia, continuano a salire i contagi: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano 1.597.

Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 284.796.

Stabile invece l’incremento del numero di morti: 10 in un giorno, come giovedì, per un totale di vittime dall’inizio della pandemia di 35.597.

I guariti e dimessi sono complessivamente 212.432, 547 più di ieri.

Nessuna regione fa segnare zero nuovi casi mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+257), Veneto (+173), Emilia Romagna (+152).

Sopra cento nuovi casi anche Lazio, Toscana e Sicilia.

Aumentano le terapie intensive: +11 rispetto a giovedì

Coronavirus in Italia, continua la crescita dei pazienti ricoverati per Covid 19 in terapia intensiva: ad oggi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 175, undici in più rispetto a giovedì.

In crescita anche il numero degli attualmente positivi – 1.059 in un solo giorno, per un totale di 36.767 – dei ricoverati negli altri reparti ospedalieri (complessivamente sono 1.849, 13 più di ieri) e le persone in isolamento domiciliare (1.035 più di ieri per un totale di 34.743).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti quasi 99mila tamponi, circa 4.700 in più rispetto alla giornata di ieri.

Coronavirus, l’età media si rialza: il 28% ha 50 anni

Dopo un forte abbassamento dell’età media di chi contrae il Covid-19, nelle ultime due settimane l’età media dei casi diagnosticati sta di nuovo aumentando ed è di circa 35 anni.

In particolare, le persone con una età maggiore di 50 anni sono, nel periodo 24 agosto 6 settembre, circa il 28% dei casi; queste erano poco più del 20% nelle due settimane precedenti.

“In un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità, ci sono ora segnali di una maggiore trasmissione sul territorio nazionale in ambito domiciliare/familiare con circolazione anche in persone con età più avanzata”, si legge nel rapporto.

Malpensa, 133 positivi su quasi 25mila tamponi

Dei 24.983 tamponi effettuati a Malpensa dal 19 agosto a giovedì 10 settembre, sono emersi 133 casi di persone positive al virus Sars Cov-2 di rientro da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

La maggioranza dei viaggiatori sottoposti a tampone tornava dalla Grecia (13.185), mentre la fascia d’età dove sono stati riscontrati più casi positivi è quella 21-30 anni (44) (fonte: Ansa).