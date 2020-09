Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore 1.494 nuovi casi, 272 meno di ieri ma con soli 51mila tamponi, oltre 36mila in meno rispetto a sabato.

Coronavirus in Italia, cala il numero dei contagiati: nelle ultime 24 ore sono 1.494, 272 meno di ieri (domenica 27 settembre) ma con soli 51mila tamponi, oltre 36mila in meno rispetto a sabato 26 settembre.

Il totale complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 311.364. Stabile l’incremento dei morti: 16, uno in meno rispetto agli ultimi due giorni.

Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è la Campania (+295) seguita dal Lazio (+211) e dal Veneto (+183). Nessuna regione fa registrare zero casi.

I decessi sono ora 35.851, 225.190 i guariti o dimessi, 773 nelle ultime ventiquattro ore.

Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 50.323. Ieri (domenica 27 settembre) era di 49.618, un aumento di 705 unità.



I malati in terapia intensiva sono 264, dieci in più di ieri. Tra questi 41 sono nel Lazio (+3), 31 in Lombardia (dato invariato) e 30 in Campania (dato invariato).

I ricoverati con sintomi sono 2.977, 151 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 47.082 (564 in più).

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 11.138.173, di cui 51.109 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 87.714).

Coronavirus, in Italia superata di nuovo quota 50mila

Con 50.323, in Italia è stata superata di nuovo quota 50mila.

Era dal 27 maggio, 4 mesi fa, che non si superava questa soglia psicologica. Quel giorno le persone attualmente positive nel nostro Paese erano 50.966, ma si era in piena fase discendente: già il giorno dopo si era scesi a 47.986, e il calo era proseguito ancora mesi, fino ad arrivare al minimo il 24 luglio, 12.301 malati.

Poi la risalita, che ha portato nel giro di due mesi a tornare sopra i 50mila. Si tratta del numero di persone attualmente alle prese con il virus, al netto dunque dei deceduti, che a oggi sono 35.851, e dei guariti che per fortuna sono la maggior parte, 225.190.

Coronavirus: in Campania 295 positivi in 24 ore, un deceduto

In 24 ore 295 positivi su 5.592 tamponi, un decesso: questi i dati del bollettino dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania. Il totale dei positivi è di 12.169 unità; quello dei tamponi è di 584.072. I guariti del giorno sono 144.

Covid: Lazio, 211 casi e 3 morti, 73 sono a Roma

“Su circa 8 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 211 casi e tre i decessi, di questi 73 casi sono a Roma”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato (fonte: Ansa, Agi, Leggo).