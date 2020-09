Coronavirus in Italia, calano ancora i contagi. Oggi sono 1.108, ieri erano 1.297. Questi i dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino quotidiano.

Questi i dati pubblicati sul sito della Protezione civile.

Oggi ci sono 223 guariti in più. Gli attualmente positivi sono 32.993 con una crescita di 915 in più rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 884 unità.

In terapia intensiva ci sono 9 malati in più, con un numero totale che arriva a 142.

I ricoverati con sintomi sono 1719, 36 in più. Dei dodici decessi registrati oggi la metà provengono dalla Lombardia (6), due dalla Liguria, due dalla Puglia, uno dal Piemonte e uno dalla Toscana.

Coronavirus, la Campania la Regione più colpita

La Campania è la Regione con più casi (218), seguita dal Lazio con 159, dall’Emilia Romagna con 132 e dalla Lombardia con 109. Sotto i cento casi giornalieri le restanti regioni con il Molise e la provincia autonoma di Bolzano ferme a zero.

I casi Covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza sono ora 278.784 (1108 in più rispetto a ieri).

I decessi totali sono 35.553, i guariti o dimessi 210.238 con un incremento di 223 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi è 32.993, con un aumento di 915 unità rispetto a ieri.

Dei 142 malati in terapia intensiva 26 sono in Lombardia (+1), 18 in Emilia Romagna (+4), 13 in Sicilia (invariato) e 13 in Veneto (+1).

I ricoverati con sintomi sono 1719, 36 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.132 (450 in più).

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 9.271.810, di cui 52.553 nell’ultimo giorno, in netto calo rispetto ai 92.790 di ieri (fonte: Ansa).