ROMA – Coronavirus, a fine aprile in Italia ci saranno 92mila contagiati. Una ricerca condotta dalla Ragioneria generale dello Stato stima infatti che, entro i prossimi 4 giorni, assisteremo al picco giornaliero di contagiati (circa 4.500) prima di iniziare una graduale discesa. A fine aprile si arriverà ad un totale di circa 92 mila persone.

Come riporta Il Messaggero, non si tratta di una previsione ufficiale ma una stima fatta dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella relazione tecnica c’è una curva della diffusione della malattia che si basa sui dati reali registrati dal ministero della Salute fino all’8 marzo.

Secondo quello che è accaduto finora e per l’evoluzione che il Coronavirus ha avuto nel nostro Paese, viene ipotizzato che fino al 17 marzo i contagi possano raddoppiare ogni tre giorni con il picco previsto per martedì con quasi 4.500 nuovi malati al giorno.

Non c’è una stima sull’ipotesi del numero complessivo dei decessi ma si può ricordare che, finora, con poco più di 80 mila casi, la Cina ne ha contati circa 3.200. Attualmente, i dati ufficiali forniti alle 18 di giovedì dalla Protezione Civile parlano di 12.839 positivi (2.249 in più rispetto al giorno precedente) con 1.258 guariti e 1.016 deceduti. I pazienti in terapia intensiva sono 1.153, ossia 125 in più rispetto al giorno precedente. (Fonte Il Messaggero).