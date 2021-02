Coronavirus in Italia, bollettino 1 febbraio: 7.925 casi con 142mila tamponi. Su pazienti in terapia intensiva

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 febbraio con i dati forniti dal Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 7.925 con 142.419 tamponi. Crescono i ricoveri nelle terapie intensive (+37) ed anche i ricoveri negli altri reparti (+164). Tasso su a 5,6%.

Nella giornata di domenica 31 gennaio, i tamponi processati erano stati 213.364 con 11.252 casi.

Coronavirus in Italia, bollettino 1 febbraio: 329 decessi

I morti sono 329 contro i 237 di ieri. Il totale delle vittime da coronavirus in Italia sale a 88.845 da inizio pandemia. Dei 329 morti di oggi, 52 vengono dalla Lombardia, 39 dal Veneto, 38 dal Lazio, 36 dalla Puglia e 34 dall’Emilia Romagna.

I dimessi e guariti sono 13.975 in più, cifra che porta gli attualmente positivi a 447.589. La percentuale di tamponi positivi sale al 5,6% contro i 5,27% di ieri.

La Regione più colpita è la Lombardia con 1.093 casi in più, seguita dal Lazio con 1.051. Si tratta delle uniche due regioni che registrano più di mille nelle ultime 24 ore.

Coronavirus in Italia, totale dei casi e dei ricoveri

Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.560.957, di cui 88.845 morti e 2.024.523 dimessi e guariti.

I pazienti attualmente positivi sono 447.589 contro i 453.968 di ieri. Del totale dei positivi sono 425.077 quelli in isolamento domiciliare (-6.580), 20.260 ricoverati in altri reparti (164 in più di ieri), mentre i malati in terapia intensiva sono 2.252, 37 in più rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite.

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono in tutto 145.

Coronavirus, in Lombardia 1.093 positivi e 52 morti

La Lombardia resta la regione più colpita dall’epidemia di Covid-19. Con 17.151 tamponi effettuati è di 1.093 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrato in regione, una percentuale dunque del 6,3%.

Sale a 371 il numero di ricoverati in terapia intensiva (+9), mentre scende leggermente quello dei pazienti negli altri reparti, 3.489 (14 meno di ieri). E’ invece di 52 il numero dei decessi che porta il totale complessivo a 27.150.

Per quanto riguarda le province, a Milano si sono registrati 305 casi, di cui 156 in città; a Varese 223, a Brescia 169, a Como 119, a Monza 85, a Bergamo 47 , a Mantova 36, a Cremona 31, a Pavia 27, a Lecco 21, a Lodi 10 e a Sondrio 1.