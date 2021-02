Coronavirus in Italia, bollettino dell’11 febbraio: 15.146 nuovi positivi e 391 decessi. Quasi 20mila guariti (foto Ansa)

Coronavirus in Italia, bollettino dell’11 febbraio. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.146.

I tamponi lavorati sono stati 292.533, leggermente meno rispetto ai 310.994 di ieri,mercoledì 10 febbraio.

I decessi sono in crescita: 391 contro i 336 di ieri. I dimessi/guariti sono 19.838, cifra che porta gli attualmente positivi a 405.019, 5.092 in meno rispetto a ieri.

Coronavirus in Italia, bollettino dell’11 febbraio: tasso di positività a 5.1%

Con i dati di oggi, il tasso di positività sale al 5,1% dal 4,1% di ieri. ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall’inizio della pandemia sale a 92.729.

Il totale dei casi è di 2.683.403 con 2.185.655 dimessi e guariti.

Coronavirus in Italia, 2.434 casi in Lombardia

La Regione più colpita è la Lombardia che torna oltre i duemila casi (2.434). Altre cinque regioni superano i mille casi: si tratta di Campania (1.694), Emilia Romagna (1.345), Lazio (1.271), Puglia (1.248) e Piemonte (1.189).

Dei 405.019 positivi, 383.951 sono in isolamento domiciliare (-4.752 rispetto a ieri). I ricoverati in altri reparti sono 18.942, in calo di 338 unità rispetto a ieri.

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.126, due in meno rispetto a mercoledì 10 febbraio.

Gli ingressi in terapia intensiva sono in totale 151. Il dato peggiore è della Campania (20), seguita da Lazio (16), Puglia (14), Lombardia (13), Sicilia e Toscana (11) e Marche (10).