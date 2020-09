Casi di coronavirus in lieve calo nelle ultime 24 ore. Il bollettino del 13 settembre.

Contagi in lieve calo nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino del 13 settembre del Ministero della Salute si registrano -43 casi rispetto a ieri: si è passati infatti da 1501 a 1458. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 287.297.

Molto diminuita però è anche la quota di tamponi effettuati: circa 20mila e 500 in meno rispetto a sabato (72.143 contro 92.706). Calano sensibilmente i tamponi in Lombardia dove si è passati da 16.493 a 12.844 e in Veneto, dove si è passati da 14.390 a 8.090.

Complessivamente dall’inizio della pandemia i tamponi effettuati superano i 9,8 milioni: il totale di oggi è 9.818.118. Aumentano però anche i casi identificati grazie alle attività di screening, che passano da 50.351 a 51.186.

Sette sono invece i morti in un giorno, per un totale di 35.610. Nella giornata di sabato erano 6. E’ ancora la Lombardia quella che registra il numero maggiore: +3. Una vittima è stata registrata in Veneto, una in Toscana e una nel Lazio.

Aumentano di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva per coronavirus rispetto a ieri: si passa da 182 a 187, con un +5 a livello nazionale.

Anche i ricoverati totali con sintomi passano da 1951 a 2.042, con un aumento di 51. Un lieve calo rispetto alla giornata precedente si è verificato anche per i guariti: se ieri erano infatti 759, oggi il numero dei guariti si limita a 443. Dall’inizio della pandemia 213.634 hanno superato la malattia.

Aumentano pure i contagiati in isolamento domiciliare: 36.280 da Nord a Sud, 910 in più in 24 ore.

Non ci sono Regioni a zero contagi. In testa sempre la Lombardia. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 38.509 contro i 37.503 di ieri.

Coronavirus Lombardia

Sono 265 i nuovi casi di persone positive al coronavirus in Lombardia, di cui 29 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologico.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, si comunica da Regione Lombardia, sono 12.844, con una percentuale dei nuovi positivi sul totale dei tamponi effettuali che sale al 2%.

Nelle ultime 24 ore sono morte tre persone, per un totale di 16.899 dall’inizio della pandemia.

252 le persone positive ricoverate negli ospedali della Lombardia, una in più di ieri: in terapia intensiva sono ricoverate 28 persone, una in più nelle ultime 24 ore.

Rispetto a ieri sono guarite o sono state dimesse 40 persone, per un totale di 77.651 dall’inizio della pandemia.

In particolare, sono 88 i nuovi casi in provincia di Milano, di cui 47 a Milano città. Secondo i dati, inoltre, i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza sono 34, a Bergamo 18, a Brescia 27, a Como 29, a Cremona 8, a Lecco 2, a Lodi 8, a Mantova 7, a Pavia 12, a Sondrio 2 e a Varese 13. (Fonte: Ministero Salute).