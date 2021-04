Sono 16.168 i nuovi contagi da coronavirus riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute di mercoledì 14 aprile. Martedì erano stati 13.447.

Nella tabella del ministero sono registrati altri 469 morti, quasi quanti quelli di ieri (476). Sale quindi a 115.557 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia.

Da ieri sono stati processati 334.766 tamponi antigenici e molecolari. L’indice di positività è al 4,8%, in aumento di 0,4 punti rispetto al giorno prima quando era stato del 4,4%.

I pazienti in terapia intensiva sono 3.490 (-36 da ieri), con 216 ingressi giornalieri, ieri 242. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.369 persone, in calo di 583. I guariti sono in tutto 3.178.976 (+20.251).

La regione che ha fatto segnare l’incremento più alto di nuovi casi è la Campania con 2.212 positivi da ieri, seguita dalla Lombardia con 2.153.

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 772.038: +2.153 casi (ieri +1.975)

Veneto 397.758: +1.081 casi (ieri +883)

Campania 362.265: +2.212 casi (ieri +1.627)

Emilia-Romagna 353.761: +859 casi (ieri +785)

Piemonte 329.708: +1.439 casi (ieri +1.057)

Lazio 305.169: +1.230 casi (ieri +1.164)

Puglia 214.024: +1.488 casi (ieri +1.191)

Toscana 212.025: +1.168 casi (ieri +934)

Sicilia 190.523: +1.542 casi (ieri +1.384)

Friuli-Venezia Giulia 102.088: +226 casi (ieri +371)

Liguria 94.879: +410 casi (ieri +231)

Marche 93.230: +415 casi (ieri +222)

P. A. Bolzano 70.167: +53 casi (ieri +87)

Abruzzo 68.527: +264 casi (ieri +174)

Calabria 53.024: +540 casi (ieri +577)

Umbria 52.730: +137 casi (ieri +109)

Sardegna 50.245: +502 casi (ieri +327)

P. A. Trento 42.697: +133 casi (ieri +119)

Basilicata 21.452: +211 casi (ieri +182)

Molise 12.688: +45 casi (ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 10.195: +60 casi (ieri +48)