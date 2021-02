Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 15 febbraio con i dati forniti dal Ministero della Salute.

I nuovi positivi, nelle ultime 24 ore sono 7.351. I tamponi processati (molecolari e antigenici) sono in totale 179.278 contro i 205.642 di ieri e 11.068 nuovi positivi. I decessi sono stati 258, contro i 221 di ieri.

Coronavirus in Italia: positivi sotto 400mila, non accadeva da novembre

I dimessi /guariti sono invece 11.771 in più, cifra che porta il totale dei casi a 398.098. I positivi al coronavirus non calavano sotto soglia 400mila dal 2 novembre scorso.

Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia è di 2.729.223, di cui 93.835 morti e 2.237.290 dimessi e guariti,

Il tasso di positività è del 4,1% a fronte del 5,3% di ieri (-1,2% in 24 ore).

Sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia secondo i dati del ministero della Salute, con un saldo giornaliero di 4 unità in più tra ingressi e uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ora 18.515, con un aumento di 66 unità.

Coronavirus in Italia, decessi e casi regione per regione

I 258 decessi porta il totale a 93.835. Le vittime sono 35 in Lombardia, 34 nel Lazio, 22 in Puglia, 21 in Sicilia ed Emilia Romagna, 18 in Toscana, 16 in Campania e 14 in Piemonte.

Solo l’Emilia Romagna supera i mille casi registrando 1.391 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. A seguire la Lombardia con 945 casi e il Lazio con 760.

Del totale dei positivi sono 377.494 quelli in isolamento domiciliare (-4.755), 18.515 ricoverati in altri reparti (+66) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.089 (+4) di cui 366 in Lombardia (+2), 254 nel Lazio (-5), 172 in Emilia Romagna (+1), 165 in Sicilia (dato invariato), 159 in Puglia (-2), 144 in Piemonte (+4) e 132 in Toscana (+2).

Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 122: il dato peggiore è della Lombardia (19), seguita da Emilia Romagna e Lazio (12).