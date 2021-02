Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 16 febbraio con i dati forniti dal Ministero della Salute. I nuovi positivi sono 10.386 su 274.019 tamponi processati tra molecolari e antigenici (ieri i nuovi positivi erano 7.351 con molti meno tamponi, esattamente 179.278). In crescita i morti: 336 oggi contro i 258 di ieri.

I guariti e dimessi oggi sono 14.444. Gli attualmente positivi 393.686, 4.412 in meno rispetto a ieri.

Coronavirus in Italia, indice positività in calo al 3.8%

L’indice di positività è in calo al 3,8% contro il 4,1% di ieri.

Le vittime totali da coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia sale a 94.171. Il totale dei casi di Covid dall’inizio della pandemia è invece di 2.739.591. Tra questi, 2.251.734 sono stati dimessi o guariti.

Del totale dei 393.686 positivi, 373.149 sono in isolamento domiciliare (-4.345), 18.463 ricoverati in altri reparti (-52) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.074, dato in calo anche questo di 15 unità.

Coronavirus in Italia, decessi e ricoveri in terapia intensiva regione per regione

Sono solo due le Regioni con oltre mille casi registrati nelle ultime 24 ore: si tratta di Lombardia (1.696) e Campania (1.135).

Dei 336 morti di oggi 42 vengono dal Veneto, 38 dalla Lombardia, 37 dal Piemonte, 35 dall’Emilia Romagna, 34 dalla Puglia, 32 dal Lazio, 22 dalla Sicilia e 17 dalla Campania.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva tra uscite e nuovi arrivi sono 373 in Lombardia (+7), 253 nel Lazio (-1), 175 in Emilia Romagna (+3), 158 in Sicilia (-7), 156 in Puglia (-3), 141 in Piemonte (-3), 133 in Toscana (+1), 106 in Campania (-1) e 102 in Veneto (-8).