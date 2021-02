Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 18 febbraio con i dati forniti dal Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.762, i tamponi molecolari e antigenici sono in tutto 288.458 tamponi, poco di meno rispetto ai 294.411 di ieri con un totale di casi pari a 12.074.

I morti sono in calo: 347 oggi contro i 369 di ieri. I dimessi e guariti in più sono 17.771, cifra che porta gli attualmente positivi a 384.501.

Coronavirus in Italia, tasso positività al 4.8%

Il tasso di positività è in salita e si attesta al 4,8% contro il 4,1% di ieri, mercoledì 17 febbraio.

ll totale delle vittime da coronavirus sale a 94.887. I 347 decessi di oggi sono cos distribuiti: 55 in Lombardia, 41 nel Lazio, 37 in Puglia, 30 in Veneto, 29 in Campania, 27 in Emilia Romagna e 26 in Sicilia.

La Regione più colpita è la Lombardia. I casi registrati in regione sono 2.540 nelle ultime 24 ore. Altre quattro Regioni hanno numeri alti tutti sopra quota mille: si tratta di Campania (1.573), Emilia Romagna (1.565), Veneto (1.042) e Lazio (1.025).

Coronavirus in Italia, totale casi e dimessi

Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia è 2.765.412. Tra questi, 2.286.024 sono i dimessi e i guariti.

I pazienti attualmente positivi sono 384.501 in calo di 4.363 unità rispetto a ieri. Tra questi 364.493 sono in isolamento domiciliare, 17.963 ricoverati in altri reparti, con un calo di ben 311 unità.

Coronavirus, crescono di poco i malati in terapia intensiva

Crescono se pur di poco i malati in terapia intensiva: sono 2.045 (+2 rispetto a ieri) di cui 368 in Lombardia (+5), 232 nel Lazio (-7), 181 in Emilia Romagna (+5), 159 in Puglia (+3), 145 in Sicilia (-9), 144 in Toscana (+7), 128 in Piemonte (-10), 110 in Campania (+3) e 98 in Veneto (+1).