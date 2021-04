Coronavirus in Italia, bollettino del 20 aprile: 12.074 positivi, con quasi 300mila tamponi. Calano i ricoveri (foto Ansa)

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, martedì 20 aprile. Sono 12.074 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.864. Sono invece 390 le vittime in un giorno, dato in salita rispetto alle 316 di ieri.

Coronavirus in Italia, tanti tamponi in un giorno: 294.045

I tamponi (tra molecolari e antigenici) processati in un giorno sono stati quasi 300mila: 294.045 per l’esattezza. Ieri i test erano stati 146.728. Il tasso di positività scende al 4,1%, in netto calo rispetto al 6% di ieri (-1,9%).

Coronavirus in Italia, in calo ancora i ricoverati

Con 22.453 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 482.715, 10.774 in meno rispetto a ieri. ll totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 117.633, il totale dei casi Covid dall’inizio della pandemia è 3.891.063, con 3.290.715 tra dimessi e guariti.

Del totale dei positivi, 456.309 sono in isolamento domiciliare (-10.194), 23.255 ricoverati con sintomi (-487). I malati in terapia intensiva sono invece 3.151, in calo di 93 unità.

Coronavirus in Italia, i dati regionali

Gli ingressi in terapia intensiva sono stati nel totale 182, +41 rispetto a ieri. Tra le regioni il dato peggiore lo registra la Campania con 25, seguita da Veneto con 23, dal Piemonte con 21, Emilia Romagna con 20, Lombardia e Toscana con 15. Dei 390 morti di oggi, 67 vengono dalla Lombardia, 52 dalla Campania, 34 dal Lazio e 31 dal Piemonte.

La regione più colpita oggi è la Campania con 1.750 nuovi positivi, seguita da Lombardia (1.670), Puglia (1.180) e Sicilia (1.148). Solo queste quattro regioni registrano oltre mille casi.