ROMA – Solo un caso positivo ogni 100 tamponi eseguiti: questo il minimo registrato nel bollettino del coronavirus in Italia al 20 maggio diramato dalla Protezione civile.

Le vittime per coronavirus salgono a 32330, con un aumento nelle ultime 24 ore di 161 morti.

Un numero in linea col giorno precedente, in cui l’aumento era stato di 162 vittime.

I contagiati totali tra positivi, vittime e guariti sono 227.364, 665 casi in più nelle ultime 24 ore.

Di questi 85.775 in Lombardia, che ne fa registrare 294 più di ieri, quando l’incremento nazionale era stato di 813.

Quattro regioni e una provincia autonoma non fanno registrare nuovi casi: Umbria, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Provincia autonoma di Bolzano.

I malati di coronavirus in Italia al 20 maggio sono 62.752, 2.377 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.424.

Il numero dei guariti e dimessi sale a 132.282, con un incremento rispetto a ieri di 2.881.

Martedì l’aumento era stato di 2.075.

Sono 676 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 40 meno di ieri.

Di questi, 231 sono in Lombardia, 13 meno di ieri.

I malati ricoverati con sintomi sono invece 9.624, con un calo di 367 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 52.452, con un calo di 1.970 rispetto a ieri.

In Italia il numero di persone sottoposte ad almeno un tampone per il Covid-19 ha superato i due milioni, in base ai dati della Protezione civile.

Sono esattamente 2.038.216, a fronte di oltre 3 milioni e centomila test effettuati, almeno un terzo dei quali sono quindi tamponi ripetuti sulla stessa persona.

Otto regioni non hanno fatto registrare vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in base ai dati della Protezione civile.

Si tratta di Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise.

Coronavirus in Italia, bollettino 20 maggio regione per regione

Nel dettaglio – secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 26.671 in Lombardia (-620), 9.151 in Piemonte (-484), 5.098 in Emilia-Romagna (-232), 3.532 in Veneto (-222), 2.117 in Toscana (-206), 2.178 in Liguria (-86), 3.7863 nel Lazio (0), 1.974 nelle Marche (-154), 1.442 in Campania (-76), 126 nella Provincia autonoma di Trento (-78), 1.902 in Puglia (-39), 1.523 in Sicilia (-1), 596 in Friuli Venezia Giulia (-4), 1.317 in Abruzzo (-72), 272 nella Provincia autonoma di Bolzano (-36), 66 in Umbria (+0), 331 in Sardegna (-10), 46 in Valle d’Aosta (-3), 353 in Calabria (-29), 73 in Basilicata (-11), 198 in Molise (-14).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 15.662 (+65), Piemonte 3.718 (+39), Emilia-Romagna 4.008 (+11), Veneto 1.832 (+12), Toscana 998 (+6), Liguria 1.386 (+10), Lazio 647 (+7), Marche 987 (+1), Campania 401 (+2), Provincia autonoma di Trento 455 (+0), Puglia 478 (+5), Sicilia 268 (+0), Friuli Venezia Giulia 322 (+2), Abruzzo 389 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 74 (+0), Sardegna 126 (+0), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 96 (+1), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0). (Fonte: ANSA)