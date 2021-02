Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 4 febbraio con i dati forniti dal Ministero della Salute.

I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.659. I tamponi processati tra molecolari e antigenici sono in totale 270.142 (ieri erano stati 279.307 con un numero stabile di nuovi positivi, 13.189).

Anche i decessi restano più o meno stabili con un numero però sempre altissimo: 422 (ieri erano stati 477).

I nuovi dimessi/guariti sono 17.680, numero che porta gli attualmente positivi a 430.277, 4.445 in meno rispetto a ieri quando c’era stato un calo di 3.043 unità.

Coronavirus in Italia, tasso positività al 5,06%. Più di 90mila i morti

A salire è invece la percentuale di tamponi positivi che si attesta al 5,06% contro il 4,7% di ieri.

Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia è di 2.597.446. I decessi superano la soglia psicologica dei 90mila arrivando esattamente a 90.241 morti.

I dimessi e guariti totali sono 2.076.928, 17.680 in più nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 430.277: ieri erano 434.722 con un calo di 4.445 unità.

Coronavirus in Italia, in calo ricoveri ordinari. Ricoveri in terapia intensiva +6

Del totale dei positivi sono 408.383 quelli in isolamento domiciliare (-4.123) e 19.743 i ricoverati in altri reparti, dato in calo di 328 unità.

Lieve crescita invece dei malati nelle terapie intensive che oggi sono 2.151, +6 nel saldo tra entrate ed uscite.

Regione per regione, ecco i posti occupati: 362 in Lombardia (+3), 273 nel Lazio (-6), 188 in Emilia Romagna (-6), 187 in Sicilia (-6), 176 in Veneto (dato invariato), 158 in Puglia (+3), 143 in Piemonte (-4), 112 in Toscana (+3) e 100 in Campania (dato invariato).

Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono 29 in Lombardia, 14 in Campania e Puglia, 11 in Veneto, 10 nel Lazio e nelle Marche.