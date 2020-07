Coronavirus, il bollettino del 6 luglio

Altri 8 morti di coronavirus in Italia. Sono invece 208 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Il bollettino del 6 luglio.

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, sale 241.819 il numero totale di casi accertati di coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia: +208 rispetto a ieri. Di questi 192.241 sono guariti (+133) e 34.869 sono morti (+8).

Gli attualmente positivi sono 14.709. In isolamento domiciliare si trovano 13.691 persone, mentre i ricoverati con sintomi sono 946 (+1). In terapia intensiva 72 pazienti (-2).

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 5.660.454 tamponi, di cui 22.166 nelle ultime ventiquattro ore.

Nuovi focolai sono apparsi in sette regioni d’Italia, il Ministero della Salute valuta l’estensione del Tso per i positivi che rifiutano il ricovero, favorevole anche il Presidente dell’Anci Decaro.

Nel mondo i contagi da Coronavirus superano gli 11 milioni di cui 2,9 milioni solo in Usa dove si registrano altri 39mila contagi in un giorno. Cresce il contagio in India che diventa il terzo Paese per numero di casi. (Fonte: Ministero Salute).

Coronavirus Roma, altri 12 casi collegati al Bagladesh

Altri 12 casi a Roma collegati a rientri dal Bangladesh, che portano a 39 il numero complessivo dei contagi dal paese asiatico.

La Regione Lazio sta predisponendo l’ordinanza “per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo oggi da Dacca (Bangladesh) autorizzato dall’Enac.

“Le operazioni si rendono necessarie ai fini di sanità pubblica”, precisa l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato.

“Abbiamo trovato la piena disponibilità da parte di Aeroporti di Roma (ADR). Sono in corso i sopralluoghi tecnici”, precisa D’Amato.

Dopo lo sbarco e dopo le usuali misure di prevenzione (misurazione della temperatura) verranno svolti, da personale del servizio sanitario regionale e dalle USCA-R, i test sierologici e i tamponi.

In attesa degli esiti dovranno esser posti in isolamento. I passeggeri previsti sul volo sono circa 250. (Fonte: Ansa).

Coronavirus, ecco i dati aggiornati Regione per Regione

Lombardia: 94.527

Piemonte: 31.429

Emilia Romagna: 28.675

Veneto: 19.327

Toscana: 10.287

Liguria: 10.001

Lazio: 8.205

Marche: 6.790

Trento: 4.873

Campania: 4.746

Puglia: 4.536

Friuli VG: 3.326

Abruzzo: 3.309

Sicilia: 3.095

Bolzano: 2.647

Umbria: 1.447

Sardegna: 1.371

Valle D’Aosta: 1.196

Calabria: 1.183

Molise: 445

Basilicata: 404