ROMA – I nuovi contagiati in un giorno di coronavirus in Italia sono solo 197 e in sei regioni si registrano zero casi: questo il bollettino del 7 giugno della Protezione Civile.

Continua a scendere l’incremento giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia.

E’ di 234.998 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a ieri di 197 casi, quando si era registrata una crescita di 270.

Un dato che comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 125 in più, mentre ieri l’incremento era stato di 142 casi, pari al 63,4%% dell’aumento odierno in Italia.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 6 le Regioni con zero nuovi casi: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

In Veneto nelle ultime 24 ore si sono registrati 5 vittime e un nuovo caso di coronavirus.

Sono 53 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 72 di ieri.

In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 21, mentre ieri erano 27.

I morti complessivi salgono così a 33.899.

Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 10 regioni senza vittime.

Si tratta di Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono saliti a 165.837 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 759. Sabato l’aumento era stato di 1.297.

Sono 287 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 6 meno di ieri.

Di questi, 107 sono in Lombardia, 3 meno di ieri.

I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.864, mai così pochi dal 9 marzo, con un calo di 138 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 30.111, con un calo di 471 rispetto a ieri.

Sono 35.262 i malati di coronavirus in Italia, 615 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.099.

Coronavirus Italia, bollettino 7 giugno regione per regione

Nel dettaglio – secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile – gli attualmente positivi sono 19.420 in Lombardia (-79), 3.962 in Piemonte (-205), 2.328 in Emilia-Romagna (-88), 1.085 in Veneto (-79), 750 in Toscana (-35), 243 in Liguria (-2), 2.690 nel Lazio (-7), 1.159 nelle Marche (-36), 725 in Campania (-13), 733 in Puglia (-25), 82 nella Provincia autonoma di Trento (-22), 862 in Sicilia (-4), 151 in Friuli Venezia Giulia (-10), 653 in Abruzzo (0), 97 nella Provincia autonoma di Bolzano (-3), 29 in Umbria (+1), 59 in Sardegna (-1), 9 in Valle d’Aosta (-3), 91 in Calabria (0), 120 in Molise (-1), 14 in Basilicata (-3).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.270 (+21), Piemonte 3.941 (+7), Emilia-Romagna 4.175 (+4), Veneto 1.954 (+5), Toscana 1.070 (+2), Liguria 1.499 (+7), Lazio 760 (+2), Marche 991 (+0), Campania 426 (+0), Puglia 525 (+3), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 277 (+1), Friuli Venezia Giulia 339 (+1), Abruzzo 418 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d’Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0).

I tamponi per il coronavirus sono finora 4.236.535, in aumento di 49.478 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.627.188. (Fonte: ANSA)