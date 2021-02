Coronavirus in Italia, bollettino 8 febbraio, 7.970 positivi e 307 morti: crescono ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, lunedì 8 febbraio con i dati forniti dal ministero della Sanità.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 7.970 nuovi su 144.270 tamponi processati. Nella giornata di ieri, domenica 7 febbraio, i casi erano stati 11.641 su 206.789 tamponi.

I decessi risalgono e raggiungono quota 307 i morti contro i 270 di ieri. In crescita ricoveri ordinati (+261) e quelli in terapia intensiva (+36).

Coronavirus in Italia, guariti e attualmente positivi

I nuovi dimessi/guariti sono 15.082, gli attualmente positivi 419.604. La percentuale di tamponi positivi su quelli processati è al 5,5%, in calo rispetto a 5,63% di ieri.

Il totale delle vittime da Covid, in Italia sale a 91.580.

I decessi, come detto sono stati 307. Di questi, 51 vengono dalla Lombardia, 32 da Lazio ed Emilia Romagna, 23 dalla Puglia e 22 dalla Sicilia.

La Regione più colpita è oggi l’Emilia Romagna, con 1.273 nuovi positivi. L’altra regione che supera i mille casi è la Campania con 1.189 casi. Seguono Lombardia (+895), Lazio (+782) e Toscana (+523).

Le regioni con meno casi sono invece cinque: Molise (84), provincia di Trento (66), Sardegna (56), Basilicata (15) e Valle d’Aosta (13).

Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia è di 2.644.707, quello dei dimessi e guariti 2.133.523.

Crescono i malati ordinari e quelli in terapia intensiva

I pazienti attualmente positivi sono 419.604, in calo di 7.420 unità rispetto a ieri.

Del totale dei positivi sono 397.934 quelli in isolamento domiciliare (-7.717), 19.527 ricoverati in altri reparti (+261) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.143 (+36).