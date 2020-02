ROMA – Il ricercatore italiano di 29 anni trasferito da Wuan, epicentro dell’epidemia di Coronavirus, alla Cecchignola a Roma dove era stato messo in quarantena insieme a una cinquantina di italiani, ora è ricoverato allo Spallanzani. Prima negativo ai test, è risultato positivo al virus al secondo test. E’ in discrete condizioni generali, presenta i sintomi classici, febbre e iperemia, cioè occhi arrossati, in forma lieve. Ma perché il Coronavirus non è saltato fuori già al primo test?

Spiegano gli esperti che il test va a caccia del genoma virus nel campione biologico e si bassa sull’amplificazione genica. Può succedere che il virus non abbia ancora cominciato il processo di moltiplicazione nelle cellule, né che sia stato ancora rilasciato nelle secrezioni nasali. L’infezione è in atto, ma non riesce a essere rilevata.

I test del tampone verranno ripetuti con cadenza regolare per tutto il periodo in cui i connazionali saranno in isolamento e sotto osservazione. La proposta è quella di dimettere gli italiani sotto osservazione alla Cecchignola dopo due test di controllo faringei negativi. E altri 14 giorni di quarantena.

L’allerta era scattata dopo le analisi condotte sui tamponi effettuati agli italiani sotto osservazione ed il soggetto interessato, un uomo adulto di 30-40 anni che era in stanza da solo, era stato trasferito e posto in isolamento all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani per ulteriori accertamenti. (fonte Ansa)