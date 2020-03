Coronavirus: morto a Parma Ivo Cilesi. 61 anni, era un pioniere nelle cure dell’Alzheimer

ROMA – Salgono a 335, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus. Rispetto a ieri ci sono 3 nuovi decessi, che portano a 11 il numero complessivo di quelli avvenuti in regione. Un uomo di 89 anni e una signora di 95, più Ivo Cilesi, bergamasco di 61 anni, morto all’ospedale di Parma, già ricoverato in medicina d’urgenza a Fidenza. Anche per quest’ultimo paziente sono in corso gli accertamenti su possibili patologie preesistenti.

La morte del dottor Cilesi è stata uno choc. Non solo per la relativa giovane età (era nato a Genova). Soprattutto per i tanti che ne hanno conosciuto genialità e abnegazione nelle innovative terapie di contrasto al morbo di Alzheimer. Aveva sperimentato e introdotto la tecnica della “Terapia della Bambola”, cosiddetta Doll Terhapy che aiuta ad attenuare i disturbi comportamentali dei malati di Alzheimer.

“Alzheimer Uniti Italia ha appreso con dolore la drammatica scomparsa del dott. Ivo Cilesi di cui ricordiamo le grandi doti umane e professionali. Avremo sempre il suo esempio come guida, esprimiamo inoltre gratitudine per la vicinanza e sensibilità sempre dimostrate verso la nostra associazione e tutte le persone fragili”, si legge sulla pagina Facebook di Alzheimer Uniti Italia. (fonti Eco di Bergamo, Ansa)