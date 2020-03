ROMA – Ivo Cilesi, il luminare della cura dell’Alzheimer morto a Parma di coronavirus a 62 anni due giorni fa, aveva già delle patologie croniche. Lo ha specificato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro.

Il caso del professor Ivo Cilesi, “che era stato presentato come il decesso di una persona apparentemente asintomatica o senza altre patologie, invece è risultato che aveva due o tre co-morbosità, quindi è un decesso avvenuto nel quadro che coinvolge persone con polipatologie”, ha spiegato Brusaferro rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma.

Il professor Cilesi, luminare delle terapie non farmacologiche per i pazienti di Alzheimer, era psicopedagogista e terapeuta specializzato nella lotta all’Alzheimer. Si era laureato in pedagogia all’Università di Genova ma da anni ormai viveva e lavorava nella Bergamasca, mentre nel Parmense aveva all’attivo un centro che combinava le terapie agli effetti delle acque termali. A lui si devono due soluzioni creative per diminuire gli stati di agitazione per i pazienti affetti da Alzheimer: la “doll therapy”, tecnica della bambola, e “il treno virtuale”.

Cilesi era arrivato a Salsomaggiore (Parma), a casa della compagna, martedì sera: accusava qualche malessere ma non aveva febbre. Sembrava solo stanchezza per i tantissimi impegni e progetti che stava seguendo. Poi la situazione è precipitata nel giro di tre giorni: giovedì notte una crisi respiratoria, venerdì il ricovero all’ospedale di Vaio (a Fidenza, nel Parmense), dove è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Sabato è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Parma dove è poi morto nella notte tra domenica e lunedì. (Fonte: Ansa)