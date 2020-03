ROMA – Aumentano i contagiati nel Lazio, da 44 a 54, ma soprattutto si è verificata una presenza anomala di infetti a Latina a causa di una festa alla quale hanno partecipato persone proveniente da molte zone d’Italia.

“Ieri sera (5 marzo, ndr) avevano notato una presenza anomala di casi nel territorio Latina -ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato – ma ad una prima considerazione non si capiva bene il link. Stamattina con l’aiuto delle forze dell’ordine si è capito che tutti gli infetti hanno in comune una festa conviviale con persone di quella zona alla quale hanno partecipato persone da altre zone del paese”.

“Sono in corso a Pomezia oltre 400 interviste di indagine epidemiologica per stabilire i contatti sui 2 nuovi casi positivi al coronavirus” ha spiegato D’Amato, si legge in una nota.

“Ringrazio per l’enorme sforzo che stanno facendo tutti gli operatori della Asl Roma 6 – aggiunge – Mentre per i casi di Fondi nel territorio di Latina, dall’indagine epidemiologica in corso risultano tutti riconducibili ad un medesimo luogo in cui si è svolta una festa con numerosi partecipanti provenienti anche da altre zone d’Italia. Chiediamo la massima collaborazione di tutti con la Asl affinché si possano ricostruire i contatti”. (fonte ANSA)