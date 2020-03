Coronavirus Lazio, kit monitoraggio per chi è in isolamento domiciliare (Foto archivio ANSA)

ROMA – I kit di monitoraggio per chi è in isolamento domiciliare e positivo al coronavirus sono in distribuzione nella Regione Lazio. I primi 500 saranno consegnati in settimana. Intanto il bollettino dell’ospedale Spallanzani del 31 marzo a Roma segnala 208 casi positivi.

Grazie ai kit i pazienti potranno anche ‘parlare’ con i medici e dare misurazioni in automatico tra cui l’ossigenazione del sangue che insieme alla temperatura è uno degli elementi di alert. Nei kit, tra l’altro, ci sono un saturimetro e un termometro e i dati, via web, vengono inviati ai medici di riferimento.

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha dichiarato: “Noi siamo molto attrezzati. All’inizio superavamo la linea di allerta, ma oggi siamo sotto la soglia di allerta sempre, e lo siamo stati per tutto il mese di marzo, proprio perché abbiamo adeguato la rete con un potenziamento delle terapie intensive e dei posti letto ordinari”. D’Amato ha concluso: “Oggi la rete è attrezzata e continueremo a monitorarla ma la sfida è sul territorio. Per questo nei prossimi giorni il Sistema sanitario regionale sarà fortemente impegnato su questo tema”.

Nel bollettino del 31 marzo dello Spallanzani di Roma si legge: “I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 208. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 161”.

E prosegue: “Nell’ambito del progetto regionale ospedale-territorio, coordinato dall’istituto Spallanzani, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Roma e con Confcooperative, d’intesa con la direzione della Asl Roma 5 e con il sindaco di Nerola, continua il Programma di monitoraggio della popolazione del comune, sede di un focolaio di Covid 19”.

