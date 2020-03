ROMA – Due conventi a Roma e a Grottaferrata, ai castelli romani, sono isolati dopo che 59 suore sono risultate positive al coronavirus.

Il primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata. Qui sono risultate positive 40 suore e una di queste è ricoverata. Isolato anche l’Istituto della Congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma. Qui i casi di positività registrati sono 19 su 21 totali.

Il Prefetto di Roma è stato avvisato di entrambe le situazioni e le indagini epidemiologiche delle Asl competenti e del Servizio regionale per l’epidemiologia, la sorveglianza e il controllo delle malattie infettive-Spallanzani sono state avviate.

Coronavirus, i contagi nel Lazio

Giovedì 19 marzo si sono registrati nel Lazio 99 casi e 6 i decessi per Covid-19, “dati ancora costanti ma ci aspettiamo aumento nei prossimi giorni”, ha spiegato l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Siamo in guerra e stiamo combattendo. Abbiamo messo in campo 5 Covid Hospital per un totale di mille posti solo su Roma. L’andamento del trend nella nostra Regione è inferiore al 20%, ma nei prossimi giorni ci aspettiamo un lieve incremento – ha detto D’Amato – Oggi registriamo un dato ancora costante con 99 casi di positività e 6 decessi. La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid‘ in collaborazione con i medici di medicina generale, ha già registrato 5.617 utenti ovvero pazienti che hanno scaricato l’applicazione e 649 medici di famiglia collegati. E’ scaricabile per utenti Android su Play Store, a breve anche per utenti Apple”. Giovedì hanno terminato la quarantena in 2.565. (Fonti: Ansa, Agi)