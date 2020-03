ROVIGO – Quattro frati francescani sono risultati positivi al coronavirus nel convento di Lendinara, in provincia di Rovigo. Tutta la comunità di 20 religiosi è stata posta sotto isolamento fiduciario, mentre la autorità hanno lanciato un appello alle persone confessate il 7 marzo affinché contattino l’Usl.

I quattro frati sono stati sottoposti al tampone e sono risultati positivi, come confermato dal padre guardiano all’ANSA. Dopo aver appreso l’esito del test, i frati hanno subito lanciato un appello ai fedeli che avevano fatto la confessione nella chiesa di Sant’Agata il giorno 7 marzo, dato che prima i religiosi erano altrove, perché contattino velocemente l’Uls.

Si tratta in tutto, spiegano dal convento, di una decina di persone, di Lendinara e altri paesi vicini, che sono già state individuate, e i cui recapiti sono stati comunicati dai frati all’Ulss 5 polesana. Dei 4 frati, solo uno, un quarantenne, è ricoverato, nel reparto malattie infettive di Rovigo. Gli altri tre, tutti asintomatici, sono in isolamento fiduciario in convento, al pari degli altri componenti la comunità.

Prima di scoprire d’essere stati contagiati dal SarsCov2 i francescani di Lendinara si era recati in ‘trasferta’ per una settimana a Camposampiero, nel padovano, per prendere parte alla riunione capitolare chiamata a votare per il rinnovo del ministro provinciale.

(Fonte ANSA)