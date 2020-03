Coronavirus, la lettera per la festa del papà: “Il mio è un supereroe che lavora al pronto soccorso”

MILANO – “Il mio papà lavora al pronto soccorso, ora che è arrivato il Coronavirus si è trasformato in un supereroe”.

In un foglio a righe, di quelli che si usano alle elementari, e in bella grafia un bambino ha scritto poche, tenere e incoraggianti parole per fare gli auguri a suo padre, impegnato in prima linea nella battaglia contro Covid-19, nel giorno della festa del papà.

La foto della lettera è pubblicata su uno dei tanti gruppi Facebook che in questi giorni sono stati creati per discutere e restare uniti in questi momenti difficilissimi in cui alcuni genitori devono e possono stare sempre in casa coi propri figli, altri li salutano per andare a lavorare negli ospedali.

“Si è vestito con un tutone e una maschera e sta combattendo questo mostro. Forza papà tu e i tuoi colleghi ce la farete a distruggerlo”, ha scritto ancora il bimbo nella breve lettera che ha per titolo ‘il mio papà’. (ANSA).