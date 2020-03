La lista dei negozi aperti durante l’emergenza coronavirus

ROMA – Le misure di contenimento per arginare la pandemia da coronavirus prevedono la chiusura di alcuni negozi, mentre altri possono rimanere aperti. Il decreto è entrato in vigore in data 12 marzo con scadenza il 25 marzo, giorno in cui si attendono nuove e ulteriori indicazioni da parte del Governo.

Ecco una lista (reperibile sul sito istituzionale del ministero della Salute) dei negozi aperti e dei servizi alla persona garantiti dalle autorità.

I negozi aperti

– Ipermercati;

– Supermercati;

– Discount di alimentari;

– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;

– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;

– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;

– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

– Farmacie;

– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;

– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

I servizi alla persona garantiti

– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

– Attività delle lavanderie industriali;

– Altre lavanderie, tintorie;

– Servizi di pompe funebri e attività connesse.