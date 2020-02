Coronavirus Lodi, l’assessore Gallera: “Chi riscontra sintomi influenzali chiami il 112”

ROMA – “Per i cittadini lodigiani che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori dice l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera – l’indicazione perentoria è di non recarsi in Pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure di eseguire eventualmente i test necessari a domicilio”.

Questione paziente zero.

“Ancora non sappiamo – ha spiegato l’assessore – da chi si è diffuso il coronavirus, potrebbe non essere da caso zero ma potrebbe anche essere che è guarito. Non abbiamo la certezza di quale sia il caso indice”.

Il presunto caso indice del focolaio di coronavirus in Lombardia, in isolamento in ospedale, ha detto ancora l’assessore, è stato sottoposto a un primo test che è risultato negativo al contagio. Il test di conferma è stato comunque inviato all’Istituto Superiore di Sanità.

In ogni caso, hanno spiegato gli esperti di Regione Lombardia in conferenza stampa, non si può escludere che il presunto primo caso avrebbe in effetti sviluppato il virus ma sia poi guarito spontaneamente, non risultando così più positivo. Per questo la verifica all’Iss.

Fonte: Ansa.