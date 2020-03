MILANO – Sono in totale 2.168 i morti di coronavirus in Lombardia, dall’inizio dell’emergenza. Con un aumento di 209 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha detto l’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

I positivi sono 19.884, 2.171 in più, un dato significativamente più alto. I ricoverati sono 7.387 con una crescita molto più bassa, solo 182 in più, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.006, 82 in più.

A Milano si contano 3.278 persone risultate positive al coronavirus “635 più di ieri, e questo – dice Gallera – è un dato che ci preoccupa. Nella sola città i contagiati sono 1.378”. Oltre ai 634 casi in più a Milano, l’assessore ha spiegato che a Brescia c’è stato un aumento di 463 casi per un totale di 4.247, a Bergamo i positivi sono 4.645 con una crescita di 340, a Sondrio 155, con oltre ottanta casi più di ieri.

Altri cinque medici sono morti in Lombardia, portando a 13 vittime il tragico bilancio tra i camici bianchi, secondo quanto riferisce la Fnomceo. Le ultime vittime sono Luigi Ablondi, ex direttore generale dell’Ospedale di Crema; Giuseppe Finzi, medico ospedaliero di Cremona, e Antonino Buttafuoco, medico di base di Bergamo. Altri due medici sono morti a Como: Giuseppe Lanati, pneumologo, e Luigi Frusciante, medico di famiglia. Erano entrambi in pensione ma operativi. La lista dei decessi tra i medici è in purtroppo continuo aggiornamento.

“Abbiamo disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale”. E’ l’appello in inglese, rivolto anche all’estero, di Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è “in piena emergenza” per il coronavirus.

Coronavirus, a Bergamo dimesso primo bimbo positivo