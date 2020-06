MILANO – Sono 187 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia, nelle ultime 24 ore. Circa quattro volte più di ieri e oltre la metà del dato nazionale.

Il dato di oggi è però da leggere tenendo conto del maggior numero di tamponi effettuati: oggi se ne contano 8.676, contro i 3.572 precedenti, passando da una media dell’1,4% di positivi ad una del 2,2%.

Altre 12 persone sono morte a causa del Covid-19 raggiungendo così un totale complessivo regionale di 16.143.

Il totale dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia sale a 89.205.

In terapia intensiva si trovano attualmente 166 pazienti, in calo di 1 rispetto a ieri; mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.021 (-64).

​I guariti nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 781, per un totale complessivo di 52.807. Gli attualmente positivi invece risultano 20.255, in diminuzione di 606 unità.

A Milano sono stati registrati 45 nuovi casi di coronavirus (per un totale da inizio epidemia di 23.139). A Brescia sono 36, a Bergamo 14, due a Lodi che è la provincia con il dato più basso. (Fonte: Agi).