Coronavirus Lombardia bollettino 24 marzo: aumentano morti da ieri

MILANO – Le vittime per coronavirus in Lombardia tornano a salire il 24 marzo: 402 da ieri, mentre il giorno prima erano stati solo 320. Il numero di positivi in Regione è di 1942 casi da lunedì, per un totale di 30703 positivi. A Codogno si registrano zero nuovi contagi, così come sono in calo i numeri di Bergamo, ma iniziano a salire a Milano e provincia.

Sono 402 i nuovi decessi per un totale di 4178, dopo due giorni di dati in calo rispetto al picco di 546 morti registrato sabato 21 marzo. Domenica erano stati 361, lunedì 320. Il numero dei contagiati supera quota 30.000: con 1942 casi in più i positivi in regione sono 30.703, come riferito dall’assessore del Welfare Giulio Gallera.

Migliora la situazione per le terapie intensive, con solo 11 nuovi accessi nella giornata al 24 marzo: è il dato migliore tra quelli resi noti dall’assessore Gallera, che ha spiegato che il totale di posti occupati in terapia intensiva è di 1194: “A febbraio avevamo 724 posti in terapia intensiva, ora sono 1500 in totale nella nostra regione e non è finita perché ne apriremo presto altri”.

Dopo che lunedì 23, per la prima volta, c’era stata una riduzione dei ricoveri non in terapia intensiva (-173), oggi sono tornati a salire con 445 nuovi ingressi che portano il totale a 9711. Gallera ha però spiegato: “Ma siamo in una fase di riduzione dei ricoverati, non è un dato in controtendenza””.

L’assessore sottolinea poi come la situazione stia rientrando a Codogno: “Le persone positive sono 268, con zero contagi in più rispetto a ieri”. A Brescia i casi sono ora 6298, con una crescita di 393. Seconda per numero di contagi ieri Milano: 375, che portano il numero dei positivi a 5701. Si tratta di un aumento superiore a quello di Bergamo dove ieri si sono registrati 257 nuovi casi per un totale di 6.728 persone positive.

Aumento di 324 anche a Monza (ieri erano stati 22 ha ricordato Gallera spiegando che non erano stati caricati ieri tutti i dati dai laboratori), con 1454 malati. A Milano città i contagiati sono 2297 con un incremento di 121 che, considerata la paura di una “crescita esponenziale” dimostra invece un freno.

Per Gallera non è il caso di dare adito a “polemiche gratuite sugli sforzi fatti” e ha commentato: “Ogni nostra azione ha l’obiettivo di affrontare lo tsunami che ci è venuto addosso e dare le migliori cure possibili alla moltitudine colpita dal Coronavirus”.

