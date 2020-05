MILANO – Sono 34 le persone morte per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Domenica 24 maggio non si erano segnalati decessi.

Nessun boom, dunque, se si considera che sabato il numero dei morti era stato di 56.

Sale però a 15.874 il numero complessivo di chi ha perso la vita per il Covid-19.

Sono stati invece 148 i positivi riscontrati in un giorno per un totale da inizio epidemia di 87.258.

Scende invece sotto 3mila il numero di persone ricoverate per coronavirus in Lombardia: di queste 196 sono in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 3.721 negli altri reparti, con una diminuzione in un giorno di 296.

I tamponi effettuati sono stati 5.641 per un totale complessivo di 675.882. Le persone attualmente positive sono 25.215 (in calo di 399).

In Lombardia si concentra quasi il 50% dei contagiati totali.

Coronavirus, i contagi in Italia

Sono 92 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I morti salgono così a 32.877.

Domenica l’aumento era stato di 50 vittime, con la Lombardia che non aveva segnalato deceduti.

Sono 230.158 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 300 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

I malati sono 55.300, 1.294 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.158.

Sono saliti a 141.981 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.502. Domenica l’aumento era stato di 1.639. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile. (Fonte: Ansa)