MILANO – Coronavirus in Lombardia: per il sesto giorno consecutivo cala la crescita dei contagi. I nuovi casi positivi sono 1.047, per un totale di 43.208 contagiati in regione. Ieri, 30 marzo, l’aumento era stato di 1.154, l’altro ieri di 1.592. In calo anche il numero di morti che sono 381, per un totale di 7.199. Ieri erano stati 458, l’altro ieri 416.

E per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus è negativo anche il dato degli accessi in terapia intensiva nella regione. Lunedì 30 marzo c’erano infatti 1.330 pazienti ricoverati in rianimazione e oggi sono invece 1.324, 6 in meno. Aumenta di poco invece il dato dei ricoverati in reparti non di terapia intensiva: sono 68 in più, per un totale di 11.883.

Nel suo intervento in Consiglio regionale, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha tenuto a ringraziare i cittadini che “stanno accettando con fatica le regole imposte e rinunciando a una parte della loro libertà” ma anche “per la solidarietà che hanno dimostrato, che si è tramutata in donazioni complessive per quasi 70 milioni di euro”.

Una cifra, ha sottolineato Fontana “di grande rilevanza che dimostra come la nostra gente, appena è di fronte a un problema, sia sempre pronta a collaborare e a dimostrare la propria solidarietà”. (Fonte: Ansa)