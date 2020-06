Coronavirus Lombardia, 142 casi e 27 morti nelle ultime 24 ore

ROMA – Con 13.696 tamponi effettuati, sono 142 in un giorno le persone risultate positive al Coronavirus in Lombardia (una percentuale quindi dell’1,04% rispetto agli esami effettuati). A fornire i dati è la Regione nel bollettino di sabato 6 giugno.

Dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 90.070 i contagiati. Sono 110 le persone al momento ricoverate in terapia intensiva, dieci meno di ieri, e 2840 quelle negli altri reparti (-120). I decessi registrati sono 27, in totale 16.249.

I numeri in Italia.

Torna a scendere l’incremento giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia.

E’ di 234.801 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a venerdì 5 giugno di 270 casi, quando si era registrata una crescita di 518. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 142 in più, mentre ieri l’incremento era stato di 402 casi, pari al 52,5% dell’aumento odierno in Italia. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 5 le Regioni con zero nuovi casi: Campania, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono 72 le vittime (ieri 85).

Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 6 giugno, della Protezione Civile.

Sono saliti a 165.078 i guariti e i dimessi con un incremento rispetto a ieri di 1.297.

Giovedì l’aumento era stato di 1.886.

In terapia intensiva sono 293 i ricoverati, 23 meno di ieri. (Fonte: Regione Lombardia).