MILANO – In Lombardia il commercio al dettaglio di libri e articoli di cartoleria “è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati”. E’ quanto stabilisce la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana, che conferma le misure restrittive di contrasto alla diffusione del Covid-19 fino al 3 maggio. Nella regione, a differenza di quanto deciso a livello nazionale dal Governo, restano pertanto chiuse liberi e cartolerie.

Chiusi anche gli uffici professionali, le cui attività “devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”. Confermato, infine, l’obbligo di coprire naso e bocca con mascherina o “in subordine, qualunque altro indumento” ogni qualvolta si esce di casa.

La nuova ordinanza della Regione Lombardia “conferma la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore)” e “dei mercati all’aperto e tutte le attività non essenziali”.

Palazzo Lombardia, inoltre, rende noto che “sarà possibile acquistare articoli (…) di fiori e piante all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti. Saranno sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti già in vigore per questa modalità”.

Poi “il provvedimento in analogia a quanto stabilito dal nuovo Dpc, lascia aperti – con le consuete regole relative a igiene e distanziamento – i negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini”.

Oltre alle nuover restrizioni, il governatore Fontana ha scritto un messaggio indirizzato ai lombardi: “Cari amici, state a casa: è in gioco la nostra salute e quella dei nostri cari. I dati sono in miglioramento ma non bisogna mollare”.

“Vi invito a seguire il consiglio di una milanese, la signora Angela, che a 80 anni mi ha regalato delle mascherine fatte a mano e mi ha scritto una lettera bellissima per dirmi ‘amo la vita’. Grazie Angela! Tutti insieme vinceremo questa sfida”, ha aggiunto Fontana (fonte: Agi, Ansa).