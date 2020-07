Anche in Lombardia decade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, almeno quando è possibile mantenere la distanza di sicurezza per limitare il contagio da coronavirus.

Nella regione martoriata dal Covid-19 da mercoledì 15 luglio sarà obbligatorio coprire bocca e naso all’aperto solo se non sarà possibile assicurare il distanziamento interpersonale anti-contagio.

Resta l’obbligo per i luoghi pubblici chiusi e i mezzi di trasporto. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale del presidente Attilio Fontana, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunito lunedì pomeriggio in Regione.

Dunque da mercoledì la mascherina si potrà togliere nei luoghi aperti a meno che non si riesca a tenere le distanze. Per questo la mascherina dovrà comunque essere portata con sé.

Nella regione l’obbligo di coprire naso e bocca anche all’aperto con mascherine o altri indumenti come sciarpe e foulard era stato rinnovato il 29 giugno fino al 14 luglio con l’ultima ordinanza regionale del 19 giugno.

La stretta fino al 14 luglio

In particolare fino ad oggi in Lombardia era “sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un altro indumento a protezione di naso e bocca” fuori casa.

La mascherina era “obbligatoria per i bambini a partire dai sei anni d’età”, ma non per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina”.

Unica eccezione quando si svolgeva attività fisica o motoria intensa, e quando si assisteva a spettacoli all’aperto. In questi casi la mascherina era necessaria solo fino al raggiungimento del proprio posto a sedere. (Fonti: Ansa, Regione Lombardia)