Coronavirus Lombardia, 297 morti nelle ultime 24 ore. -95 persone in terapia intensiva rispetto a ieri (foto Ansa)

ROMA – In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 1.089 casi di persone risultate positive al coronavirus. Dall’inizio dell’emergenza i casi positivi hanno raggiunto cosi’ quota 51.534.

Lo ha reso noto l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa del pomeriggio. Ieri, quindi domenica 5 aprile, l’aumento dei positivi era stato pari a un +1.337 rispetto al giorno precedente.

Diminuisce il numero di persone ricoverate.

Sono 11.914 i ricoverati non in terapia intensiva (-95 rispetto a ieri) a cui si aggiungono i 1.343 in terapia intensiva (+26).

E’ di 9.020 il numero delle persone decedute per Covid in regione, di cui 297 nelle ultime 24 ore.

I dati di Milano.

“Oggi – ha spiegato l’assessore Gallera parlando della situazione di Milano – anche i dati di Milano sono confortanti quindi li raccogliamo con buona soddisfazione”.

Nella provincia del capoluogo lombardo i positivi sono 11538 con una crescita di 308 nuovi positivi (ieri +411), mentre a Milano città ci sono 112 nuovi positivi per un totale di 4645 (ieri +171). Migliorano anche i dati a Brescia con +137 positivi per un totale di 9477 e Bergamo con +103 per un totale di 9815 positivi.

L’appello di Gallera: “Gira di Pasqua questa volta facciamola a casa”.

“Ci prepariamo a una Pasqua diversa dalle altre. Per una volta – ha proposto- la gita di Pasqua la facciamo a casa”. (fonti: Agi, Ansa).