Coronavirus Lombardia, 62 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore

ROMA – 62 nuovi casi e 4 morti.

Questi i numeri diffusi dalla Regione Lombardia sulla situazione della pandemia da coronavirus.

Con 6.117 tamponi eseguiti sono 62 (di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 ‘debolmente positivi’) i nuovi positivi registrati in Lombardia.

Il totale dei contagiati sale dunque a 93.881.

In terapia intensiva sono 42 i pazienti ricoverati, uno meno di ieri, e 297 negli altri reparti (-24).

Quattro le morti con il totale giunto a 16.644. A Milano i positivi sono stati 23, di cui 6 in città, sei anche a Brescia e 5 a Bergamo.

Coronavirus in Lombardia, le parole di Gallera

“Nei prossimi giorni, in provincia di Lodi attiveremo un’ulteriore importante campagna di screening sierologico.

Campagna che prevede la realizzazione di prelievi ematici ai cittadini che ancora non l’avevano eseguito”.

Queste le parole dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Ad oggi “in Regione Lombardia abbiamo eseguito 502.510 test sierologici a 389.037 cittadini in quarantena, contatti di positivi e persone individuate per campagne specifiche, e a 113.473 operatori sanitari e socio- sanitari, esponenti delle forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e personale in forza ai Tribunali”.

“L’operazione, era stata richiesta dalla provincia di Lodi e dai comuni del territorio, in sintonia con Ats e Asst.

“Si tratta di misure importanti – conclude l’assessore Gallera – per una Regione come la nostra che sta uscendo da una fase di emergenza, che hanno l’obiettivo di tutelare il più possibile tutti coloro che hanno avuto il Covid e di soffocare la diffusione del virus attraverso un’attività di sorveglianza continua sul territorio”. (Fonte: Ansa).