Coronavirus Lombardia, appello agli over 65: “Restate a casa”. Il Duomo di Milano riapre

ROMA – “Sono gli ultra 65enni l’anello più vulnerabile della catena. Devono rimanere a domicilio e muoversi il meno possibile perché potrebbe essere risolutivo per loro e per il contenimento della diffusione del virus”. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa di Palazzo Lombardia per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, appello agli over 65 lombardi: “Non uscite”

“Le persone finora decedute hanno tutte più di 65 anni, quindi il messaggio che oggi lanciamo loro è di rallentare i momenti di socializzazione – aggiunge -. Attiveremo tutte le iniziative possibili per far sì che queste persone non abbiano la necessità di uscire di casa”.

Con molte cautele, riapre il Duomo di Milano

Riapre, pur tra numerose cautele, il Duomo di Milano. Le porte secondarie sono state aperte alle 8 “per una breve preghiera”. Mentre ai fedeli che vorranno visitare la cattedrale, i quali entreranno in numero contingentato per evitare assembramenti, in base al Decreto della Presidenza del Consiglio, l’accesso sarà consentito dalle 9.

La navata centrale è transennata all’ingresso principale ma – è stato spiegato – in quanto non ci sono messe, ed è comunque visitabile entrando dalle porte laterali. I primi a staccare il biglietto d’ingresso del Duomo di Milano dopo la riapertura ai fedeli della cattedrale lombarda (interdetta per alcuni giorni a causa del coronavirus) sono stati quattro ragazzi asiatici. Sono pochi i fedeli o i turisti che, fino a questo momento, sono entrati in Duomo. (fonte Ansa)