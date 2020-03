ROMA – Sono 2.706 i malati di coronavirus in Italia, con un aumento di 443 persone in più rispetto a martedì 3 marzo e 107 i morti, 28 in più. I malati hanno registrato un aumento del 19,5% rispetto a ieri, quando l’aumento era stato del 23%. I guariti sono aumentati del 72,5% rispetto a ieri. Il numero dei morti è aumentato del 35,4%. Le vittime sono il 3,47% del totale dei contagi. I guariti sono invece l’8,49% del totale dei malati.

Sono i dati aggiornati forniti dal commissario all’emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel corso della quotidiana conferenza stampa alla sede della Protezione Civile. Il numero delle vittime in Italia, ha spiegato Borrelli, corrisponde al 3,47% del totale dei contagiati da coronavirus. La percentuale dei guariti è invece dell’8,49%. .

Dai dati resi noti da Borrelli emerge che sono 1.497 i malati in Lombardia, 516 in Emilia Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, in Calabria, 2 in Sardegna e uno in Basilicata. L’unica regione che al momento non ha avuto casi di coronavirus in Italia resta dunque la Valle d’Aosta.

Le vittime sono 73 in Lombardia (18 in più di ieri), 22 in Emilia Romagna (+4), 6 in Veneto (+3), 4 nelle Marche (+2), una in Liguria e Puglia Complessivamente sono finora 3.089 i contagiati dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 29.837, dei quali oltre 25mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

I guariti in Italia sono 276, 116 in più rispetto a ieri. L’aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni. Sono invece 295 i malati con il coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 66 in più rispetto a ieri. Negli ospedali ci sono invece 1.346 ricoverati con sintomi mentre 1.065 sono in isolamento domiciliare.

“Sulle scuole sono in attesa di decisioni del governo, saranno quelle più appropriate per l’emergenza – ha detto Borrelli a proposito della possibile decisione del governo di chiudere scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo – . Ci sono regole di prudenza e cautela adottate dal primo giorno, proporzionate rispetto alla situazione e dovremo abituarci a nuove e diverse indicazioni rispetto a quelle pregresse. Dipende dalla situazione in cui potremmo trovarci a fine settimana”. (Fonte: Ansa)