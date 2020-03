Coronavirus, salta Manchester City-Arsenal: alcuni calciatori dei gunners sono in quarantena

ROMA – Manchester City-Arsenal è la prima partita che salta in Premier League per via del coronavirus. Partita che salta perché l’Arsenal, o meglio, alcuni giocatori dei gunners, sono finiti in quarantena per aver avuto contatti con il presidente dell’Olympiakos. Presidente dell’Olympiakos risultato positivo.

“La decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici – fa sapere il City a proposito del rinvio della gara con l’Arsenal – dopo che è stato rivelato che membri dello staff dell’Arsenal sono stati in contatto col proprietario dell’Olympiakos, Evangelos Marinakis, positivo al Covid-19”.

I giocatori rimarranno nelle loro case fino alla scadenza del periodo di 14 giorni – spiega un comunicato dell’Arsenal – quattro membri dell’Arsenal, che erano seduti vicino a Marinakis durante la partita, rimarranno anc’essi a casa fino al termine dei 14 giorni”. Sul sito del campionato inglese si legge che “la Premier League attualmente non ha in programma di rinviare altre partite”. L’Arsenal infatti giocherà sabato prossimo contro il Brighton. La quarantena invece dovrebbe finire venerdì.

Quarantena o meno, parole o meno, anche il calcio inglese, come, a fatica, sta facendo ora il calcio italiano, dovrà rendersi conto della situazione e forse prendere in considerazioni decisioni un po’ più drastiche.