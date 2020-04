ROMA – “In spiaggia solo su prenotazione, per garantire la sicurezza di tutti”. E la proposta che il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha anticipato all’ANSA e che formulerà ufficialmente giovedì ai rappresentanti delle varie categorie economiche nel corso di una video-conferenza. Jesolo, con circa 6 milioni di presenze stanziali l’anno, è una delle stazioni balneari con il maggior numero di ospiti in Italia. A questi si aggiungono i turisti pendolari, per i quali non c’è un dato ufficiale.

“Sfruttiamo la tecnologia e attiviamo un’app – ha aggiunto Zoggia – che permetta di accedere alla spiaggia soltanto dopo aver prenotato e scelto il proprio posto, privilegiando l’aspetto sanitario e del distanziamento sociale”.

“Pensiamo che possa essere questa la soluzione per l’estate 2020: noi siamo contro i turisti nelle scatole di plexiglass” ha concluso il sindaco.

“Non consideriamo nemmeno la possibilità di chiudere i nostri ospiti in ‘serra’, come hanno prefigurato altre località, perché pensiamo ci siano soluzioni che possano coniugare meglio la tutela della salute con lo spirito di una vacanza”, ha aggiunto il sindaco di Jesolo.

Per Zoggia, se il contagio non riserverà sorprese, il programma per dare avvio alla stagione balneare è già stato delineato: “Grazie al via libera del governatore Zaia, possiamo già sistemare l’arenile – ha spiegato -, anche rispetto a quanto era accaduto con le mareggiate dello scorso autunno, e farci trovare pronti per il 4 maggio, quando inizierà l’allestimento dei vari stabilimenti. Dal primo giugno saremo pronti ad accogliere i nostri primi ospiti”.

Tra le misure che saranno adottate, la sanificazione costante dei bagni e un notevole distanziamento tra ombrelloni. (Fonte Ansa).