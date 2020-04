LECCE – C’è chi va al mare o a comprare le sigarette. Ma per lo più sono solo scuse non veritiere e spesso fantasiose. Sono ancora tanti i cittadini che in Salento continuano a violare le norme di distanziamento sociale varate per l’emergenza coronavirus.

Malgrado gli appelli a restare in casa, continuano, infatti, ad essere numerose le violazioni riscontrate dalle forze dell’ordine. Nelle ultime ore i poliziotti di Lecce hanno sanzionato due uomini sorpresi a passeggiare uno accanto all’altro e senza alcun dispositivo di protezione, in via don Luigi Sturzo. Uno dei due, un 62enne, ha reagito male ed è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Altri dieci cittadini leccesi e due persone originarie dello Sri Lanka, sono invece state multate poiché, senza validi motivi, si erano allontanate di parecchio dalle proprie abitazioni, passeggiando lungo le vie del centro abitato.

Tra gli altri sanzionati, vi sono un uomo del Gambia che ha dichiarato di essere diretto a casa di un suo connazionale per eseguire dei lavoretti, tre uomini che facevano jogging a oltre un chilometro e mezzo da casa, un cittadino dello Sri Lanka che ha detto di dover raggiungere lo studio del suo avvocato, del quale, però, non ricordava il nome.

La madre di un minorenne bloccato mentre circolava in motorino è stata denunciata per violazione degli obblighi sulla patria potestà. A Gallipoli, i poliziotti del locale commissariato hanno denunciato sei persone nella sola giornata di domenica perché sorprese lontano dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo.

In particolare, tre sessantenni che, incuranti del forte vento, erano andate in spiaggia a prendere il sole, mentre altre due persone, padre e figlio, erano andate a pescare su una delle riviere cittadine. Durante lo scorso fine settimana, la polizia, in provincia di Lecce, ha controllato 816 persone e 337 esercizi commerciali, infliggendo 42 sanzioni. (Fonte: Agi)