MASSA (MASSA CARRARA) – Nuovo caso di donna incinta positiva al coronavirus che partorisce una bimba negativa e sana. E’ successo all’ospedale di Massa, in provincia di Massa Carrara.

La donna, riferisce il Tirreno, ha partorito con parto naturale dopo un travaglio durato sette ore. La sua piccola è risultata negativa al tampone per il Covid-19. Si trova adesso in isolamento nel reparto di neonatologia.

Quando la madre è arrivata in reparto, i medici hanno subito attivato le procedure perché alcuni sintomi che manifestava avevano fatto temere che la giovane potesse essere positiva al coronavirus. Ed era vero. A quel punto la donna è stata subito ricoverata nel reparto di malattie infettive.

Intervistato dal Tirreno, il dottor Roberto Marrai, che dirige il reparto di ostetricia, ha garantito che il parto è avvenuto in sicurezza: “Quando la paziente è arrivata non stava male, ma alcuni sintomi ci hanno spinto a richiedere da subito una consulenza infettivologica. Il tampone ha confermato la positività. Tutto è avvenuto garantendo la sicurezza delle altre ospiti del reparto e del nostro personale a cui va il mio plauso per l’infinita abnegazione”. (Fonte: Il Tirreno)