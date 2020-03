Coronavirus, a Massarosa tre persone in quarantena denunciate perché in strada

LUCCA – Tre persone che devono osservare la quarantena per il coronavirus sono state trovate in strada e denunciate dalle forze dell’ordine in Versilia. Sono tutti residenti a Massarosa, in provincia di Lucca, e li hanno individuati polizia municipale e carabinieri mentre non ottemperando all’ordinanza che li riguarda si trovavano fuori dalle loro abitazioni.

Per loro sono scattate le denunce. Sono una coppia di coniugi controllati in una via di Massarosa e un uomo che era andato fino a Lido di Camaiore.

“Ho dato disposizione – spiega il sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini – alla polizia municipale di avviare controlli attenti sul territorio, sia per fare osservare la disposizione che vieta assembramenti pubblici, ma in particolare ho dato anche disposizioni perché siano sottoposti a vigilanza quei soggetti costretti alla quarantena, perché osservino scrupolosamente il periodo in cui devono stare isolati per il bene loro e di tutti i cittadini”. (fonte ANSA)