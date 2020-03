MILANO – Non è detto che il numero dei contagi da coronavirus cali in primavera. “Non c’è una prova scientifica minima”, dice l’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, che è il centro di riferimento per l’emergenza nel Nord Italia.

A SkyTg24, Galli spiega che “se si ragiona sulle pandemie influenzali del passato, la spagnola è comparsa in primavera, per l’H1N1 noi abbiamo avuto il picco a ottobre. Un virus nuovo, che ha tutta una serie di persone che non sono immuni, fa un po’ quello che gli pare”.

Galli si dice favorevole alla chiusura delle scuole “anche se è evidente che non essendoci precedenti e facile dire che non ci sono dati provati che sostengono una misura come questa”

“Ci sono alcune evidenze – ha aggiunto – ad esempio bambini e adolescenti che stanno benissimo, ma hanno l’infezione e trasmettono il virus; di questo dovremo capire il perché. È quindi possibile che le scuole facciano da amplificatore. Inoltre se si bloccano le scuole si bloccano molti dei movimenti nelle città in ore di punta con mezzi di locomozione affollati”.

Fonte: SkyTg24